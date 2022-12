Marsala, riaperti i termini per la richiesta dei “buoni spesa”

L’Amministrazione di Marsala ha disposto di riaprire i termini per l’assegnazione di “Buoni Spesa” legati all’emergenza Covid, a favore delle famiglie che – pur avendone diritto – sono state escluse dal beneficio per carenza di documentazione o per errori procedurali nella presentazione dell’istanza ovvero perché impossibilitati, per motivazioni varie, a presentare la richiesta entro la scadenza dello scorso 2 settembre.

Non è ammesso presentare domanda da parte di chi beneficia già dei Buoni Spesa.

L’Avviso pubblicato dall’Assessorato ai Servizi sociali e alla Solidarietà, diretto da Valentina Piraino, consente di presentare istanza – a partire da oggi 7 dicembre e fino al prossimo 16 dicembre – a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel comune di Marsala, ISEE non superiore a 12 mila euro. La domanda, sottoscritta dall’intestatario della scheda anagrafica familiare, deve essere compilata online accedendo al sito web istituzionale con il link https://marsala.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.

I cittadini interessati che avessero necessità di supporti informatici per l’accesso al sito e per la presentazione della domanda, potranno rivolgersi ai locali Patronati e CAF che provvederanno a inoltrare la domanda su delega del richiedente.

I Buoni Spesa saranno assegnati in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e all’importo ISEE, secondo il prospetto riportato nell’Avviso pubblicato alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32026.

I beni che possono essere acquistati con i buoni spesa sono quelli alimentari, di prima necessità (prodotti farmaceutici, per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc.), in vendita presso Farmacie ed Esercizi commerciali convenzionati (online su https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31796)