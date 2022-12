A Marsala inizia il Natale con l’accensione dell’Albero in Piazza

Con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Della Repubblica, si apre domani a Marsala il programma delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco Massimo Grillo: “Nel giorno dell’Immacolata, come da tradizione, illumineremo la nostra città in un patto di amicizia con Assisi. Un mese di animazioni, spettacoli, musica, presepi per trascorrere ore liete, mettere da parte le preoccupazioni di questi mesi e vivere insieme le feste con vero spirito di comunità. La novità di quest’anno è l’avere voluto dare risalto alla tradizione di Santa Lucia, con un piccolo percorso gastronomico sulla via Calogero Isgrò dedicato alle arancine e alla cuccìa”.

Ma vediamo nel dettaglio il calendario delle iniziative in programma

DICEMBRE 2022

8 – Piazza Della Repubblica, ore 18

Accensione dell’albero di Natale in gemellaggio con la Città di Assisi



12 e 13 – Piazza Matteotti e via Calogero Isgrò, ore 17

Festa di Santa Lucia. I giorni dell’arancina e della cuccia

in collaborazione con l’Istituto Alberghiero

17 – Teatro Comunale E. Sollima, ore 21:30

Luci Dal Mediterraneo – Memorial Piero Scardino

(alle ore 11:30 Concerto dei Licei di Marsala)



18 – Piazza Marconi, ore 17 raduno

“Babbo Natale in Vespa”, a cura di Vespa Club Ruote d’Occidente

– Teatro Comunale E. Sollima, ore 17:30

Concerto Christmas songs, The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo

– Teatro Impero, ore 18:00

Ai quattro venti di Betlemme, Commedia musicale della Compagnia Sipario

Ingresso 10 euro

20 e 21 – Teatro Comunale E. Sollima, ore 18:00

Ma tu dunni si a Natale?, Commedia brillante in due atti di Noto Castagnino Giuseppe

Ingresso 10 euro

22 – Piazza Della Repubblica, ore 17:30

Animazioni per le vie del centro storico

23 – Teatro Impero, ore 21:30

Concerto tributo Whitney Houston, Associazione Bandistica Città di Marsala

Ingresso 10 euro

28 – Teatro Impero, ore 21:00

Il sorriso di Vito. Serata di beneficenza in ricordo di Vito Armato

Spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio

29 – Teatro comunale E. Sollima, ore 21:00

Concerto L’anno che verrà, The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo



30 – Teatro Comunale E. Sollima, ore 21:00

Canzoni quasi poesie, presentazione disco e concerto di Michele Pantaleo (MAC)

Ingresso 10 euro

GENNAIO 2023

5 – Teatro comunale E. Sollima, ore 21

Sciara prima c’agghiorna, di Luana Rondinelli. Associazione “Accura teatro” (MAC)

Ingresso 10 euro.

Inoltre, da venerdì 9 dicembre – e fino al prossimo 29 gennaio – all’Ente Mostra di Piazza Carmine sarà visitabile la mostra “Arte astratta e concettuale in Italia nelle Collezioni della Pinacoteca civica”, a cura di Sergio Troisi.

Infine, a partire da domenica 11 si potrà ammirare il presepe realizzato nell’area archeologica di San Girolamo.