Lo Juventus Club di Marsala ospita Italo Cucci e il fotografo sportivo Giglio

Lo JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB di Marsala, con sede in via San Giovanni Bosco, n. 40, il prossimo venerdì 9 dicembre alle ore 18.30 ospiterà, presso la propria struttura, il noto giornalista sportivo Italo Cucci ed uno dei più grandi fotografi sportivi al mondo, Salvatore Giglio.

Per l’occasione sarà presentato il loro ultimo lavoro editoriale “1923-2023 AGNELLI – JUVENTUS, LA FAMIGLIA DEL SECOLO”, edito per celebrare i 100 anni di proprietà del sodalizio torinese da parte della famiglia Agnelli.

La presentazione, unica al momento in Sicilia, sarà aperta a bianconeri ed appassionati di calcio che avranno il piacere di ascoltare le parole dei due noti ospiti.

Per la circostanza verrà aperto al pubblico il museo del club e sarà anche allestita una mostra di maglie storiche della Juventus, a partire dagli anni 30 ad oggi.

L’ingresso è libero.