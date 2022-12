Marsala: ZTL e sicurezza in centro, le preoccupazioni dei commercianti

Si è tenuta a Marsala nella giornata di venerdì 2 dicembre, la riunione convocata dall’amministrazione con gli operatori commerciali e gli esercenti.

Diversi gli argomenti trattati anche a seguito delle proposte avanzate alla giunta. Si è discusso delle iniziative in vista delle ormai imminenti festività di Natale, con particolare riferimento all’estensione della Ztl in quelle arterie del centro storico che andranno chiuse quotidianamente per consentire alle attività di sfruttare il suolo pubblico che pagano. Verrà naturalmente riconosciuta la possibilità di ingresso solo ai residenti con apposito pass.

Spesso in alcune zone del centro storico sono collocate delle transenne che vengono spostate come in in via Cammareri Scurti con pericolo sicurezza per gli avventori dei locali. E’ stata chiesta una maggiore attenzione da parte dei vigili urbani. Altro argomento affrontato è stato quello della sicurezza del centro storico, in particolare nelle centralissime via XI Maggio e via Garibaldi dove anche di recente si sono verificate liti tra giovani.

Alcuni proprietari e gestori di locali hanno affermato che c’è un concreto pericolo biciclette, motorini e altri mezzi elettrici, come i monopattini, che si aggirano indisturbati in velocità tra i pedoni, col rischio di farli cadere. E ci sono anche dei segnali stradali di divieto ben in evidenza, a Porta Mazara e a Porta Garibaldi.

“Spesso li rimproveriamo, diciamo loro di andare piano o di non entrare nemmeno in centro visto che è vietato – sono le parole espresse agli amministratori comunali presenti da parte degli esercenti-. Ma frequentemente rischiamo o che ci rispondano male o che addirittura come è già accaduto vengano alle mani”.

Un altro problema per la viabilità del centro storico riguarda anche i corrieri per le consegne di merci che dovrebbero avere una più adeguata regolamentazione che guardi alla sicurezza dei pedoni e di chi siede nei tavolini di bar e ristoranti per consumare un pasto.

L’altra proposta è l’istituzione di posti anche fissi di Polizia e Forze dell’ordine, nei punti nevralgici del centro – come Porta Nuova, Porta Mazara e l’area dell’Antico Mercato – anche dopo le 24, soprattutto quando nel fine settimana ci sono più assembramenti. Questo servizio, è stato denunciato che per la verità avviene ma non sempre in maniera adeguata.

Lo scorso venerdì ad esempio, viste le pochissime persone che passeggiavano intorno alle 23, anche a causa del meteo ballerino, erano diverse le pattuglie presenti in Piazza Loggia, tutte concentrate nello stesso posto: Esercito, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri. Dovrebbe invece esserci un presidio in centro con altre volanti che si aggirano di pattuglia.

Altro fenomeno grave che è stato denunciato e che è ben evidente, è quello relativo ai minori che vanno per locali a bere, anche se c’è un’ordinanza specifica che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Questo comporta a volte poi risse e disordini vari. Il sindaco Grillo in vista delle scadenze natalizie ha ricordato come tornerà il villaggio natalizio dall’11 dicembre all’8 gennaio 2023.

Intanto già dalla giornata di ieri 5 dicembre sono iniziate le collocazioni delle tradizionali luminarie a cominciare dalla via Roma