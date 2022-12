Tre gol al Senegal, Inghilterra ai quarti contro i Bleus

AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – L’Inghilterra soffre in avvio ma poi domina e vince per 3-0 contro un Senegal che esce dal campo troppo presto. Una sfida già indirizzata nella prima frazione grazie alle reti di Henderson e Kane, impreziosite poi dal tris di Saka in avvio di ripresa. Inglesi, dunque, tra le migliori 8 del mondo, prossimo ostacolo la Francia, campione in carica, che nel pomeriggio ha battuto per 3-1 la Polonia. Avventura finita, invece, per il Senegal.

Tra le fila dei Tre Leoni manca Sterling, assente per motivi familiari. La prima grande occasione è per gli africani e arriva al 22′. Diatta sfrutta un errore di Maguire e dalla destra mette un cross sul quale si avventa Dia, che anticipa Stones ma spara alto da pochi passi. Lo stesso attaccante della Salernitana sfiora l’1-0 dieci minuti più tardi, quando calcia di sinistro dopo una bella imbucata di Sarr ma Pickford gli sbarra la strada con un ottimo intervento. Due errori pesanti che vengono puniti al 39′. Bellingham accelera ed entra in area sulla sinistra, mettendo una palla a rimorchio all’indietro sulla quale arriva Henderson che di prima intenzione insacca con il mancino.

I senegalesi vanno in confusione e concedono campo ai loro avversari che, in pieno recupero, raddoppiano grazie a una rapida ripartenza. Bellingham serve Foden che apre per Kane, il capitano, tutto solo, si invola verso la porta trafiggendo con il destro Mendy per il 2-0 che manda le due formazioni a riposo.

Gli uomini di Southgate riprendono a macinare gioco fin da subito e al 12′ trovano il tris. Foden si allarga sulla sinistra e crossa sul primo palo per Saka, che anticipa il diretto marcatore e insacca il 3-0 con un tocco ravvicinato. Il resto della gara è pura accademia, con i britannici che abbassano il ritmo e gestiscono senza problemi il possesso del pallone e con gli uomini di Aliou Cissè incapaci di reagire. In pieno recupero c’è ancora tempo per un palo esterno colpito in spaccata da Rashford: il risultato non cambierà più. Sabato, alle 20, l’Inghilterra affronterà la Francia in un quarto di finale che promette spettacolo.

