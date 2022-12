Il marsalese Francesco in gara a L’Eredità

Ancora un concorrente proveniente dalla provincia di Trapani a L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana, in onda ogni giorno su Rai Uno e condotto da Flavio Insinna. Si tratta del marsalese Francesco, che si è presentato come un attore. Il giovane lilybetano non è riuscito ad approdare all’atto finale della puntata – la tradizionale “ghigliottina” – uscendo sconfitto dal confronto con il campione. Tuttavia si è messo in evidenza recitando il celebre monologo di “Ezechiele” per omaggiare il Quentin Tarantino di “Pulp Fiction”.

Nell’ultimo anno è capitato spesso che donne o uomini del trapanese abbiano superato i provini per partecipare a popolari programmi televisivi sulle principali reti televisive nazionali (Rai o Mediaset).