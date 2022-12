Giornata del disabile a Marsala, Grillo: “Inclusione e servizi priorità della mia Giunta”

Si è celebrata anche a Marsala, sabato 3 dicembre, la Giornata del Disabile. Nel corso della manifestazione organizzata dal Comune, il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “La scommessa della mia Amministrazione è fare un ulteriore passaggio dalle forme di assistenza e attenzione verso i disabili ad una piena condivisione, inclusione e cittadinanza dei soggetti fragili. L’attenzione ai servizi per i disabili e gli aiuti alle loro straordinarie famiglie sono stati una priorità che in questi primi due anni ha garantito l’avvio fin dall’inizio dell’anno scolastico dei servizi degli assistenti all’autonomia e la comunicazione anche con assistenti igienico personali; predisposto il bonus caregiver per chi assiste familiari disabili; scongiurato la chiusura del Convitto Audiofonolesi di Marsala; realizzato i servizi per disabili al Teatro Comunale Eliodoro Sollima; reso attivo il servizio trasporto indiretto per portatori di handicap e per coloro che necessitano di terapia rieducativa e che si recano al centro di riabilitazione”.

Grazie ai fondi PNRR e ad altri statali l’Amministrazione ha attivato altre iniziative sempre in favore dei soggetti con disabilità, in certi casi in continuità con la Giunta precedente. “Con l’utilizzo di questi fondi – ha continuato il primo cittadino marsalese – abbiamo potuto porre in essere altri interventi e in particolare: progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole comunali; progetti per trasformare Villa Damiani in una casa del “Dopo di Noi”; il progetto “lab@home” che vede il Comune di Marsala e Cnr-Irib assieme in un progetto all’avanguardia a sostegno dei soggetti con problemi di autismo; l’installazione di un parco giochi inclusivo dentro Villa Cavallotti; il progetto “Insieme si può” finalizzato all’attuazione di interventi socio educativi in favore di 34 adulti con disabilità attraverso azioni educative di socializzazione e integrazione svolte presso il loro domicilio o all’esterno; il progetto “Gruppo Appartamenti” che prevede l’inclusione sociale e lavorativa di 8 persone con disabilità tra i 18 e i 65 anni che, al termine del percorso scolastico o formativo, potranno rendersi autonomi vivendo in due gruppi appartamento; il progetto “Libertà di movimento” finalizzato all’inclusione di persone con disabilità in attività sportive e riabilitative con erogazione di voucher sport per disabili; il progetto “Labor” per favorire l’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità attraverso l’erogazione di borse di formazione lavoro; nonché l’Attivazione di servizi di prossimità in aiuto di 35 anziani e 12 disabili attualmente seguiti da percettori del reddito di cittadinanza”.

A conclusione del suo intervento del suo intervento nel corso della manifestazione di sabato Grillo ha parlato del futuro e ringraziato coloro che si impegnano costantemente per dare tutto l’aiuto possibile ai soggetti con disabilità.

“Sono conscio che tanto c’è ancora da fare, primo fra tutti rendere la nostra città e le strutture pubbliche a misura dei disabili. Noi continueremo ad impegnarci anche per questo – ha concluso il sindaco. Nel celebrare questa significativa ricorrenza desidero testimoniare la mia gratitudine oltre che all’assessore Valentina Piraino, anche ai familiari, ai professionisti, alla garante Ilenia Bonanno, ai volontari e alle associazioni. Sono loro che quotidianamente si prendono cura con amore e dedizione dei soggetti più fragili che hanno bisogno di assistenza. Questa è una vera comunità di servizio”.