Si è conclusa con un risultato davvero importante la “due giorni” organizzata dalla pizzeria “Mondo Pizza” di via Mazara a Marsala. Pizze ad un euro per due giorni con file interminabili di persone in attesa di gustare il prodotto preparato in vari gusti. Il risultato è stato che sono state consegnate 3180 pizze durante l’evento.

Come previsto l’incasso sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di defibrillatori mobili da mettere a disposizione dei cittadini marsalesi.