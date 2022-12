Lavatevi le mani

Mentre l’opposizione (e anche ambienti della maggioranza) si lamentano per tagli operati dal Governo guidato da Giorgia Meloni in settori importanti come la Sanità e soprattutto della scuola (ne vedremo delle belle), noi che siamo curiosi per natura, nei meandri della legge di bilancio, siamo andati a scovare l’articolo 94.

Nella tabella 2, 3 e 4, si prevede una spesa annua di 23 milioni di euro (avete letto, non c’è bisogno di un oculista) per programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali. Sono accozzaglie e ci verrebbe di rinunciare a qualsiasi parola che potrebbe esporci ad un’eventuale querela. Ma che ci… state facendo? Ma poi, da inguaribili ottimisti che siamo diventati, speriamo che il passaggio dalle Camere possa modificare questa regola, augurandoci, così, che i “nuovi politici”, prima di parlare pensino.

Così come prima di scrivere, rileggano. O forse arriveremo anche a pagare i politici perchè, dopo aver usato i servizi igienici, dovranno lavarsi le mani? Ma come, occorre un’autorizzazione parlamentare per pagare gli operatore sanitari che dovranno toccare i pazienti. Siamo messi male. 23 milioni di volte.