Incidenti Istat 2021, la Provincia di Trapani è quarta in Sicilia

L’Istat ha stilato una classifica, a seconda le varie regioni italiane, sugli incidenti nelle strade del Paese. Nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488.

L’anno 2021 è caratterizzato dalla ripresa graduale delle attività e del traffico stradale, ma risente ancora dei periodi di lockdown leggeri attuati e diversificati sul territorio. Rispetto al 2020, aumentano gli incidenti (+23,5%), le vittime della strada (+39,8%) e i feriti (+25,0%), in linea a quanto registrato nella nazione per gli incidenti (+28,4% e per i feriti (+28,6%) ma pari al doppio per le vittime (+20,0% in Italia).

La provincia di Trapani con 924 incidenti è 4ª nella classifica siciliana stilata dall’Istat, dopo Catania, Palermo e Messina. Nel 2021 sono stati 30 i morti e 1.369 i feriti, rispetto al 2020, durante il quale gli incidenti sono stati 738, i morti 26 e i feriti 1.114. Rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti (+23,5%), le vittime della strada (+39,8%) e i feriti (+25,0%).

In Sicilia, tra il 2020 e il 2021 si registra un aumento dell’indice di lesività, che passa da 143,9 a 145,7, dell’indice di mortalità, da 2,0 a 2,3 decessi ogni 100 incidenti e di quello di gravità che sale dall’1,4% del 2020 all’1,5%. L’indice di mortalità è diminuito a Trapani. La maggior parte di incidenti, anche mortali, avviene nelle strade mortali.