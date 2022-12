Al Cinema Golden di Marsala 4 film in programmazione

Il Cinema Golden di Marsala si prepara da oggi ad una nuova programmazione. In Sala arriva il film d’animazione Disney “Strange World – Un mondo misterioso” alle ore 18 solo fino a domenica.

Solo alle ore 20 fino a domenica, la commedia “Il piacere è tutto mio” con Emma Thompson. La vedova in pensione Nancy Stokes assume un giovane accompagnatore di bell’aspetto, Leo Grande, nella speranza di godersi una notte di piacere e scoperta di sé dopo una vita coniugale insoddisfacente.

Alle ore 21.30 (sempre fino a domenica), verrà proiettato “One Piece Film Red” per gli appassionati di fantasy musicale d’animazione giapponese. Lunedì 5 e martedì 6 dicembre arriva in Sala l’atteso “L’ombra di Caravaggio” diretto da Michele Placido alle 18 e alle 20.

Il film è ambientato a Napoli nel 1609. Michelangelo Merisi, noto a tutti come Caravaggio, trova rifugio presso la famiglia Colonna in attesa della grazia papale che gli permetterebbe di sfuggire alla decapitazione come punizione esemplare per aver ucciso l’amico-rivale Ranuccio. Nel cast anche Riccardo Scamarcio, Micaela Ramazzotti, Tedua e Brenno Placido.