Toshiba, Germanò “App e domotica per gestire i consumi energetici”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo andando in una direzione di rinnovamento di quello che è il nostro parco installato, sicuramente la direzione è quella di rinnovare quanto più possibile quello che era e poi dare un’impronta differente a ciò che sarà. Ma il cambiamento è partito già qualche anno fa, le opportunità legate al Superbonus e ad altri bonus” precedenti “hanno agevolato”. Così Domenico Germanò, Business Development Toshiba Italia, in un’intervista all’Agenzia Italpress. Sull’efficienza energetica “sicuramente gli interventi che si andranno a fare avranno sempre la doppia faccia legata molto all’involucro, dove tutti i nostri clienti ma tutti i cittadini dovranno pensare sempre a migliorare l’efficienza energetica della parte passiva, riducendo il fabbisogno della struttura in termini di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria; poi c’è la parte impiantistica dove noi siamo molto coinvolti che deve rispondere in modo adeguato a questo fabbisogno che si deve ridurre ma va soddisfatto in modo adeguato”.Un consiglio che Germanò dà alle famiglie è quello di “informarsi quanto più possibile con dei professionisti di settore – prosegue – è importante capire quali sono gli interventi da dover effettuare e le opportunità da poter cogliere per la struttura, è importante non affidarsi alle voci di popolo ma avere dei professionisti che possono dare supporto per fornire la soluzione migliore”.Sugli aumenti di consumi relativi a pallet e legna da ardere, sottolinea come questo sia un “effetto legato al panico, abbiamo visto che l’elettricità e il gas metano è cresciuto in maniera importante, ma è un effetto panico che consiglio di gestire nella maniera corretta. Il pellet è quasi triplicato nei suoi costi e anche la biomassa ha subito incrementi importanti. La soluzione è ragionare e pensare a investimenti a lungo termine, quindi efficientando l’abitazione, pensare a cappotti o infissi che sappiamo tutti essere onerosi, ma questo è il momento giusto perchè qualche opportunità c’è”.“I nostri sistemi sono come una vettura, esiste un buon motore ma esiste anche una corretta gestione, insieme ne fanno l’efficienza. Noi mettiamo in campo dei sistemi dal punto di vista meccanico molto efficienti, pensiamo in maniera molto spinta anche alla corretta gestione della parte energetica che per noi è molto importante, gestione tramite app o domotica che tiene conto delle esigenze del cliente e adegua in maniera perfetta produzione e consumo”, conclude.

