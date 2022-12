Marsala, il Tribunale dà ragione agli ex autisti del trasporto pubblico: “Hanno diritto alla precedenza”

Il Tribunale di Marsala ha riconosciuto il diritto alla precedenza da parte di dieci ex autisti del servizio municipale, che si sono rivolti all’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione. In particolare, i citati soggetti, hanno accusato il Comune di Marsala di aver fatto abusivamente ricorso a contratti a termine per far fronte al costante fabbisogno di personale determinato dalla carenza del proprio organico.

Nel 2019, l’ente aveva assunto i citati autisti, prorogando a più riprese i loro contratti (prima trimestrali, poi semestrali), giungendo a un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, l’ente ha optato per una selezione pubblica in modo da assumere gli autisti in base alla graduatoria, piuttosto che convertire a tempo indeterminato i precedenti contratti a termine.

Da lì, dunque, la mobilitazione degli autisti ricorrenti, che si sono rivolti al Tribunale di Marsala e adesso hanno accolto con entusiasmo la sentenza del giudice Cinzia Immordino, che ha condannato il Comune anche al pagamento delle spese legali, riconoscendo il diritto di precedenza dei lavoratori. Al contempo, tramite il proprio legale, l’avvocato Andrea Fazio, gli autisti hanno dichiarato di essere “disponibili (essendo già formati e conoscendo i mezzi e le linee) a prestare il loro servizio alle dipendenze del Comune, tenuto conto che lo stesso ente ha già avviato le procedure per la selezione di personale con la qualifica di autisti e per altre figure professionali”.

Resta da capire quali saranno le intenzioni dell’amministrazione comunale e del Consiglio, tenuto conto che è allo studio la possibile esternalizzazione del servizio o il passaggio a una società partecipata.