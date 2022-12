Corretti stili di vita, il Liceo Classico di Marsala vola in Belgio

È già passato un mese dalla partenza per il Belgio e non si è ancora sopito lo splendido ricordo per la settimana vissuta con altri alunni spagnoli, portoghesi e Belgio. Infatti sei alunni del Liceo Classico dell’I.S. “Giovanni XXIII- Cosentino” di Marsala, diretto dalla Preside Maria Luisa Asaro, accompagnati dai docenti Roberta Impicciché e Giuseppe Todaro, hanno partecipato alla terza mobilità prevista in Belgio nell’ambito del Progetto Erasmus + dal titolo “FOOD FOR THOUGHT”.

Scopo dell’intero progetto è quello di rendere più consapevoli i nostri giovani sul percorso del cibo, dalla produzione alle nostre tavole, al fine di evitare sprechi ed adottare uno stile di vita più sano. Nell’ottica dell’internazionalizzazione, è stata un’importante occasione per condividere esperienze formative e riflessioni sul processo etico dei cibi con studenti di pari grado provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e gli stessi del paese ospitante.

Attraverso le metodologie didattiche innovative ed il cooperative learning, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di potenziare le competenze linguistico-comunicative e socio-relazionali, di conoscere le buone pratiche adottate dagli altri paesi europei sul tema specifico delle politiche che determinano le date di scadenza e la shelf-life dei prodotti alimentari in Europa. Considerato che rinforzare lo sviluppo delle competenze chiave è centrale nel processo di crescita e nell’apprendimento permanente dei giovani europei, si sono svolte interessanti attività volte allo sviluppo delle competenze STEAM.

In conclusione, si è tornati a casa con un ricco bagaglio culturale e con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza, sia per i docenti che per gli alunni, altamente formativa che accompagnerà e guiderà certamente nelle scelte future.