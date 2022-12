Donazione organi, conferenza al Liceo Scientifico di Marsala

Grande interesse e forte partecipazione emotiva tra gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala che hanno partecipato ad un incontro per l’informazione e la sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto degli organi. L’incontro, promosso dalla dirigente Fiorella Florio, è stato gestito dall’equipe “Avanti per Luigi” e ha offerto agli studenti del Liceo “Ruggieri” la possibilità di confrontarsi con una tematica di forte impatto civile e sociale, affrontandone gli aspetti clinici, legislativi, etici ed antropologici. Tra i relatori il cardiochirurgo Domenico Grasso, figura professionale qualificata, che ha puntualizzato le dinamiche del processo di donazione-trapianto sul piano scientifico e medico chiarendo anche i dubbi sollevati dagli studenti del Percorso Biomedico Sanitario. Molto significative inoltre le due testimonianze rese nell’occasione: una storia di rinascita, di trapianto – quella del signor Caponnetto – intrisa di genuina gratitudine, e una di altruismo, di donazione, colma di dolore e generosità, quella del professore Giuseppe Di Stefano che, attraverso la propria toccante esperienza di padre, da affabulatore delicato, ha tenuto sospese in un silenzio di cristallo l’attenzione e le emozioni dei ragazzi presenti, nella consapevole possibilità di trasformare un evento tragico in una concreta azione per il progresso medico e per la vita umana.