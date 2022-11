WindTre in down in tutta Italia, problemi alla rete mobile e fissa

Disservizi e problemi diffusi oggi, 30 novembre, per alcuni clienti WindTre, che risulta down e non funziona sia per quanto concerne la rete mobile che per quella fissa.

Le segnalazioni sono numerosissime e stanno arrivando in maniera sempre più numerosa da varie zone d’Italia e fino in Sicilia. Nessun problema del vostro smartphone dunque bensì un problema generalizzato a livello di infrastruttura dell’operatore.

Anche nei social l’hashtag #windtredown è tra i più popolari, a sottolineare l’importanza del problema. L’operatore non ha ancora diramato alcuna comunicazione