Fondi Pnrr per attivare percorsi di autonomia per disabili, a Marsala un avviso

Sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse riguardanti la progettualità “Percorsi di Autonomia per le Persone con disabilità”, a valere su fondi PNRR – Next Generation EU.

Lo rende noto l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Marsala – diretto da Valentina Piraino – evidenziando che l’intervento, promosso dal Distretto sociosanitario Marsala Petrosino, è finalizzato a realizzare un progetto personalizzato di vita indipendente per ciascun disabile beneficiario, garantito nei limiti delle risorse disponibili.

“Si passa da un concetto di ricovero ad una politica sociale basata sull’indipendenza e l’autonomia dei soggetti portatori di handicap – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Le abitazioni saranno adeguate alle esigenze dei diversamente abili, con sistemi innovativi di domotica. In più, sarà garantita l’asssistenza domiciliare e la telemedicina”.

Il servizio è rivolto a persone con disabilità psichica e/o fisica e/o sensoriale di età compresa fra i 18 e i 64 anni, residenti nei suddetti comuni e in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992. La presentazione della manifestazione di interesse, soddisfatti i requisiti, darà la possibilità di essere inseriti in un elenco di potenziali beneficiari, assieme a quelli segnalati dai servizi territoriali e/o da Enti del Terzo Settore.

Per la definitiva stesura dell’elenco, sarà effettuata un’apposita valutazione multidimensionale dei beneficiari in cui si terrà conto di limitazioni dell’autonomia, condizione familiare/abitativa/ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona, dei requisiti preferenziali e delle specifiche caratteristiche dell’Intervento finanziato con fondi PNRR.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro il prossimo 16 dicembre secondo le modalità indicate nell’Avviso, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32004.

Per informazioni: Distretto sociosanitario n.52, via G. Falcone n.5 (0923993862). Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalla 15:00 alle 17:00