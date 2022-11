Dicembre di appuntamenti a Marsala, c’è una prima rassegna

Il mese di dicembre si apre con una serie di appuntamenti a Marsala. Il Festival Fishtuna X Mas, arte, food, cultura e sostenibilità con una serie di iniziative dal 2 al 4 dicembre; il 3 alle ore 21.30 e il 4 alle ore 18, la Compagnia Smile al Teatro Sollima porterà in scena “L’ospite gradito”, commedia brillante in tre atti di Peppino De Filippo per la regia di Maurizio Rallo che è anche interprete con Lucrezia Evola e Giacomo Palmeri.

Il 18 dicembre prende il via la rassegna “Lo Stagnone… Scene di uno spettacolo” giunta alla sua XV edizione. La compagnia Sipario quest’anno porta sul palco dell’Impero, volti nomi del teatro e dello spettacolo: Ornella Muti e Pino Quartullo, Amanda Sandrelli, Uccio De Santis, Antonello Costa, Simone Cristicchi, Alessio PIazza, ecc.