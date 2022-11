In Sicilia è febbre “The White Lotus”. La serie tv fa conoscere l’isola nel mondo

La serie televisiva statunitense su HBO “The White Lotus” – dove durante un loro soggiorno emergono complessità oscure nei viaggiatori, nei dipendenti e anche nello stesso luogo paradisiaco – ha attirato in Sicilia esperienze turistiche nuove per l’isola.

Per il vero da Occidente a Oriente la Sicilia è stata scelta come sfondo per diverse produzioni cinematografiche, anche grazie al lavoro di attrazione fatto dalle Film Commission, una tra le più attive la Trapani Film Commission West Sicily.

Ma la serie tv ha reso l’hotel Four Season “San Domenico Palace” di Taormina il protagonista delle puntate della seconda stagione. La seconda serie infatti, nominata “The White Lotus: Sicilia“, andrà in onda in Italia dal 7 novembre al 19 dicembre 2022 e già il pubblico americano è in visibilio per le bellezze sicule.

Lungo i nuovi 7 episodi, vengono mostrate altre bellezze siciliane quali l’Etna e Siracusa. La rivista “Vogue UK” ha proposto alcune tappe da visitare proprio in vista di “The White Lotus”: Catania (il Folk, il negozio di Magda Masano situato in via San Michele), Palermo, Vendicari e altri luoghi della parte orientale dell’isola: la Galleria Lo Magno di Modica, Rosso Cinabro a Ragusa Ibla, lo studio di Sergio Fiorentino a Noto, infine la Casa e Putia Sanbartolomeo, situata a Scicli.

Non viene menzionata la Provincia di Trapani, ma le serie tv, da “Anna” di Ammaniti a “Incastrati” di Ficarra e Picone, hanno aperto una strada al serial. Se ciò porta turismo, ancora meglio.