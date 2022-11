Marsala: scontro all’incrocio di via Amendola (col semaforo guasto)

Avevamo posto l’attenzione sul semaforo dell’incrocio di via Amendola più volte. E’ guasto ormai da un mese, per via di una scheda ancora non arrivata alla dita che si occupa della riparazione.

Oggi un incidente si è consumato tra due auto, una che proveniva da via Giulio Anca Omodei e che stava procedendo dritto per via Pascasino, l’altra sopraggiungeva dal cavalcavia dello Stadio per portarsi al centro dell’incrocio e andare verso via Amendola. Qui è avvenuto lo scontro pare, senza nessun ferito. Non è il primo che avviene in questo mese nel pericoloso incrocio. Questo è almeno il terzo, perchè i guidatori prestano poca attenzione al giallo lampeggiante.

GUARDA IL VIDEO-SERVIZIO

Ma un incrocio così trafficato non può nemmeno restare non funzionante per così tanto tempo. Nel frattempo anche il semaforo di via Mazzini non funziona così come altri impianti in zona Ponte Fiumarella.