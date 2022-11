Intossicazioni in mensa, ad Alcamo un nuovo bando

Niente riaffidamento del servizio della mensa scolastica ad Alcamo. L’Amministrazione Surdi aveva sospeso il servizio di refezione esterna nelle scuole comunali in quanto il cibo non era buono e ci sono state diverse segnalazioni di bambini e insegnanti che hanno avuto delle intossicazioni.

Si deve così procedere a un nuovo bando perchè l’altra ditta partecipante alla precedente gara non è più disponibile. Da qui l’Amministrazione sta accelerando i tempi e provvedendo a un affidamento per la fornitura di alimenti nelle cucine interne e cibi preconfezionati in quei plessi che sono privi di cucina.

Nel frattempo si lavorerà nell’allestimento e pubblicazione della gara di affidamento della mensa scolastica su base biennale

Pochi giorni fa anche i plessi dotati di cucina interna hanno sospeso l’attività di preparazione dei pasti nelle scuole Bagolino, Froebel e Collodi. Pare che i cibi erano forniti dalla stessa ditta che aveva adottato alimenti che non erano ben conservati a norma di legge.