Petrosino aderisce alla 26ᵃ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

«Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale». Ricordando le parole di Papa Francesco, il sindaco Giacomo Anastasi invita i cittadini a partecipare alla 26ᵃ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: «In un momento in cui la povertà morde sempre più, rendendo difficile la vita di tanti nostri concittadini, fare un atto concreto per chi è più fragile e solo è il gesto etico e politico più bello che possiamo fare. Invito pertanto la cittadinanza a ad acquistare presso i supermercati del nostro territorio che aderiscono all’iniziativa alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà aiutate dalle strutture caritative. La povertà non è una colpa. Siamo solidali e sosteniamo con un piccolo gesto il banco alimentare anche quest’anno, nella speranza che la solidarietà sia tanta».

COME SOSTENERE IL BANCO ALIMENTARE

In 1068 supermercati della Sicilia, 11.000 volontari, che indosseranno una pettorina arancione, inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere.

LE INSEGNE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

Ard Discount, Carrefour, Conad, Coop; Despar, Eurospar, Interspar, Eurospin, Famila, Il Centesimo, Lidl, Max supermercati, Md, Paghi Poco, Penny Market, Prezzemolo e vitale, Sigma, Sisa, Superstore Decò, Maxistore Decò, Supermercati Decò, SuperConveniente, IperConveniente e Decò Gourmet, Todis.

LA COLLETTA ALIMENTARE ONLINE

Da oggi, 26 novembre, la Colletta Alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com.