Al concerto di Salmo con la droga anche dalla Sicilia, sequestri

Un etto di droga sequestrata, suddivisa in piccole dosi, tra cocaina, hashish, marijuana e anche eroina grazie ai cani antidroga. 250 le persone controllate, provenienti anche dalla Sicilia (oltre che da tutta la Toscana e da Liguria) e un centinaio i veicoli fermati dalle pattuglie sia in divisa che in borghese. C’è anche un giovane denunciato e sono una ventina i giovani segnalati alla Prefettura di Livorno.

Questo è il risultato del servizio di prevenzione e indagini antidroga predisposto dalla Guardia di Finanza nella serata di sabato 27 novembre, fuori dal Modigliani Forum, dove era in programma l’esibizione del rapper Salmo che a Livorno ha portato il suo “Flop Tour 2022”.

Sotto il coordinamento del comando provinciale, le fiamme gialle hanno operato per contrastare spaccio, commercializzazione e indebito uso di stupefacenti sia in relazione al concerto stesso ma anche per individuare eventuali spacciatori e, comunque, garantire la sicurezza dei giovani.