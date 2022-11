Summer 2023, nuove tratte europee a Birgi

Sono già in vendita i voli Ryanair della Summer 2023 dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Dopo le risicate tratte della stagione invernale che prevedevano solo i voli per Malta, che da marzo sarebbero diventati 5 a settimana – al momento sono solo due, il venerdì e la domenica – lo scalo di Trapani-Marsala si appresta ad ospitare nuove destinazioni per la prossima stagione estiva.

Danimarca (Billund), Bordeaux e Tolosa (Francia), Bratislava (Slovacchia), Bruxelles-Charleroi (Belgio), Dusseldorf-Weeze e Karlsruhe-Baden (Germania), Katowice e Varsavia (Polonia), Londra-Stansted e Manchester (Inghilterra), Malta (tutto l’anno), Milano-Bergano, Pisa, Roma-Fiumicino, Torino, Venezia (tutto l’anno), Riga (Lettonia), Siviglia (Spagna), sono tutte le tratte da e per l’aeroporto “Florio”. Nel frattempo Aeroitalia raddoppia il collegamento con Firenze anche se è stato subito un flop quello verso Cagliari che già è stato soppresso.

Nelle settimane e nei mesi scorsi, in varie conferenze stampa, il Presidente di Airgest Salvatore Ombra si è detto soddisfatto per i numeri raggiunti dallo scalo trapanese, mantenendo però alta l’attenzione verso quello che sta accadendo nel mondo.

Soprattutto per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, il caro gasolio, materie prime, energia, ecc. Tutto questo sicuramente influisce sulla riduzione di tratte fino a quest’anno. Il prossimo però promette senz’altro meglio.