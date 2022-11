A Petrosino dal 18 dicembre arriva il “Villaggio di Natale”

Dal 18 dicembre al 6 gennaio, in occasione delle festività natalizie, sarà possibile visitare il “Villaggio di Natale” realizzato dalla Pro Loco Petrosino presso la struttura di Piazza della Repubblica allestita dall’Amministrazione comunale. All’interno del “Villaggio di Natale” si potranno visitare la casa di Babbo Natale, i mercatini, il laboratorio ricreativo per bambini, il Candy Shop e l’area giochi con i gonfiabili dei IcantAparty IcantAparty.

“Finalmente dopo due anni difficili dovuti alla pandemia torniamo a festeggiare il Natale con più serenità, mettendo a disposizione degli spazi comuni in cui cui condividere, soprattutto con i più piccoli, momenti di gioia – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Grazie alla Pro Loco Petrosino, il 18 dicembre inaugureremo il Villaggio di Natale, ma la struttura che abbiamo allestito ospiterà anche altri eventi promossi dalle associazioni del territorio. Colgo infatti l’occasione per ricordare che fino a venerdì 25 novembre è ancora possibile inviare proposte per iniziative di natura sociale, culturale, sportiva, di rivalutazione del territorio e di sostenibilità ambientale da promuovere all’interno della struttura di piazza della Repubblica fino al prossimo 7 gennaio”.