Marsala: prime piogge fanno saltare un tombino in corso Calatafimi

E’ bastata un pò di pioggia, stamani, a Marsala, per far saltare i tombini lungo corso Calatafimi. Non è la prima volta che accade, peraltro, con le abbondanti piogge.

In particolare, un tombino è saltato vicino la zona della Stazione, al numero civico 58, nell’intersezione con via Cairoli; peraltro, siccome c’erano dei lavori in corso nell’area, probabilmente non sono stati fatti bene e al centro della strada si è rotta la riparazione che era stata fatta pochi giorni fa.

L’acqua piovana si sta riversando fino ai marciapiedi ed è difficile per i pedoni attraversare.