L’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala apre le porte in vista dell’Open Day

L’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala apre le porte alla cittadinanza. Lunedì 28 novembre, i docenti e gli alunni del plesso San Leonardo, scuola secondaria di 1° grado, in un Open Day, invitano le famiglie degli alunni delle quinte elementari del territorio, a conoscere l’offerta formativa per l’a.s. 2022-23. Appuntamento dalle 16 alle 18.

La scuola di San Leonardo guidata dal dirigente scolastico Giancarlo Lentini, inoltre, è a indirizzo musicale. I ragazzi possono scegliere di studiare il pianoforte, la chitarra, il violino o le percussioni. La scuola Secondaria ha due sedi: il plesso “San Leonardo” in contrada Cutusio e il Plesso “Sirtori” nella omonima via, in zona Circonvallazione-piazza Caprera. In entrambi i plessi saranno aperte classi prime di scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola Secondaria di 1° grado.

Al Plesso centrale “Sirtori” invece, l’Open Day di accoglienza si terrà il 15 dicembre dalle 17 alle 19; stesso giorno e stesso orario anche per gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo: il “Livatino” di via Dante Alighieri e il “Morante” di contrada Cozzaro.