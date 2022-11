Gli abitanti in zona Ciancio: “Pochi bus, tombini non funzionanti”

Ancora pochi bus nel versante sud di Marsala. Gli abitanti di contrada Ciancio, in particolare di via Agnello, è da alcuni anni che lamentano che gli autobus di linea non passano. In zona ci sono due linee la mattina, in particolare, che però – come ci hanno fatto sapere più volte i residenti – non consentono di recarsi in centro e sbrigare tutte le faccende (sanitarie, burocratiche, ecc.) necessarie.

“Siamo dimenticati da questa Amministrazione – ci dice un’abitante – e non si riesce a parlare con l’assessore al ramo, Giacomo Tumbarello. La sua segretaria prima ci diceva che era assente e adesso non risponde proprio. Non sappiamo a chi rivolgerci. Abbiamo necessità di avere un servizio di trasporto efficiente”. Altro problema lungo la strada – arteria della contrada San Silvestro – è quello dei tombini che hanno bisogno di una pulizia: non hanno retto infatti tutta l’acqua piovana degli ultimi giorni, finendo per accumularsi negli ingressi delle case private”.