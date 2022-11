La Sigel Marsala ribalta l’incontro con il Sant’Elia e vince

Il 7° turno di andata in A2 vede esprimersi una Seap-Sigel Marsala Volley dal cuore immenso, che fa il buono e il cattivo tempo, rendendosi protagonista di un maxi recupero al quinto set (sotto 2-6 arriva a ribaltare il risultato prima del cambio campo mettendosi a condurre 8-7) e ha la meglio su Sant’Elia, formazione che prima di questo incontro tallonava le lilibetane in classifica.

Si spezza l’incantesimo in casa, dove in tre appuntamenti erano arrivati altrettanti K.O. per l’organico allenato dal tecnico Marco Bracci che vince in volata. Così conclusi i parziali: [26/24; 21/25; 25/21; 19/25; 15/10].

Premio al merito a queste giovani: una vittoria propria del collettivo e sofferta nello scontro diretto quello andato di scena per la bassa classifica. Ma proprio per questo unica. Al culmine di una gara ad alta tensione agonistica la Seap-Sigel Marsala nella sua palestra la riprende quindi al tie-break, dopo essere stata rimontata al quarto set, e da stasera si mette alle spalle il periodo di sole sconfitte. Tra le fila marsalesi spicca nuovamente la prova ottima della lituana Monika Salkute (Mvp) ancora impiegata da opposto che con una prestazione a tutto tondo porta alla causa 35 punti, di cui 5 con il fondamentale del muro.

Seguita dalla compagna Matilde Frigerio con 13 timbri. Per Assitec Volleyball Sant’Elia che porta quattro elementi in doppia cifra realizzative sono state Costagli con 18 punti, Cogliandro 17, Ghezzi 12 e Botarelli con 10. La Seap-Sigel Marsala si issa a 6 punti, Sant’Elia guadagna un punticino e va a 4. Il torneo della Seap-Sigel Marsala riprende in trasferta, recandosi al PalaMarignano ospite della Omag- MT San Giovannni domenica 27 novembre 2022 in orario federale (ore 17).

Marco Bracci, allenatore delle locali, presenta queste diagonali nel sestetto di partenza: Orlandi/Salkute; Moneta/Bulovic; D’Este/Frigerio. Il libero è Maria Chiara Norgini.

Nino Gagliardi, neoallenatore di Assitec Sant’Elia, ha inviato questa disposizione sul taraflex: Spinello e Botarelli in diagonale palleggiatore/opposto; schiacciatrici Ghezzi e Costagli, centrali Cogliandro e Hollas, libero Vittorio.

La cronaca: L’inizio della gara è equilibrato: 4-4 (pipe di Bulovic). Marsala è portata avanti da Salkute, da doppio Bulovic e da un ace di Frigerio e così acquista il primo vantaggio di due lunghezze: 9-7. Sant’Elia è però abile a recuperare grazie soprattutto a capitan Botarelli. Ma è Costagli a compiere il punto che da il pareggio: 16-16. A metà set sul 16-17 a cambio palla conquistato dentro l’idolo di casa Diana Spanò (appositamente per andare dalla linea della battuta) al posto di D’Este. Sul 22-22 coach Bracci, dopo un punto azzurro, decide di alzare il muro: Guarena per Moneta.

Lo scambio si gioca ma il punto se lo accaparra con un muro e fuori Sant’Elia, dentro così nuovamente capitan Moneta. Marsala mette il naso davanti e compie il punto del 24-23 e il tecnico ospite Nino Gagliardi chiama il discrezionale. La tecnica di Monika Salkute risolve per la Seap-Sigel Marsala Volley con due attacchi vincenti, tra cui l’ultimo in pipe per il 26-24. Diversi gli errori che si conteggiano nel fondamentale del servizio tra le fila di casa.

Le squadre ripartono con gli stessi schieramenti dell’avvio di partita. Nel secondo gioco subito un primo tempo vincente di Matilde Frigerio per l’1-0. Negli scambi iniziali hanno buon gioco le azzurre anche con uno stampo di Serena Moneta del 5-2, comunque controreplicato da Costagli: 5-3. Ghezzi, attaccante ex Olbia e Sassuolo, fa rientrare in partita le gialloblu frusinati: 8-6. I timbri del pareggio ospite arrivano subito dopo: 8-8. Moneta e Salkute restituiscono il vantaggio marsalese al passaggio del 13-10, con Nino Gagliardi che irrimediabilmente chiama il discrezionale. Al ritorno in campo un muro-punto di Sant’Elia lanciano la rimonta di Sant’Elia poichè a ruota arriva il nuovo punto di Ghezzi: 13-12.

Ad un nuovo avvicinamento delle frusinati, sulla situazione di 15-14 è coach Bracci ad aver bisogno del discrezionale. Alla stessa stregua sarà così sul 16-19. Bracci ridisegna la formazione e cambia la diagonale palleggiatore/opposto: dentro Baasdam e Ghibaudo e fuori Orlandi e D’Este. La risposta dell’olandese non si fa attendere. Subito due punti (uno su diagonale e l’altro su ace): 18-19. Ma Botarelli e soprattutto Cogliandro firmano punti fondamentali per la conquista del set. La Seap-Sigel Marsala infila una dietro l’altra giocate errate con delle incomprensioni tra reparti e termina 21-25. Tutto in discussione.

Parte Sant’Elia meglio con i primi due punti della frazione: 2-0. Già nei primi scambi Bracci affida la regia a Ghibaudo per rilevare Orlandi per un cambio tecnico Più avanti, Serena Moneta si intesta i punti del 3-6, del 4-7 e del 5-7, quest’ultimo su ace. Botarelli e Cogliandro realizzano il punto della nuova fuga: 7-11. Marsala sospinta da Moneta compie un break sostanziale per effetto anche delle difese di Norgini: 10-11. Un mani-out di Sant’Elia e si tiene a debita distanza: 11-13.

La reazione di Marsala c’è e si concentra su un nuovo punto di Moneta e di Salkute: 14-15. Ma sul nuovo -2 (15-17) Bracci chiama il time-out. Marsala non solo annulla il vantaggio (tra cui un punto su ace di D’Este), ma va sopra +2: 19-17. Qui è la panchina di Sant’Elia a rifugiarsi al time-out. La Seap-Sigel Marsala addirittura incrementa il suo vantaggio fino a spingersi al confortevole 23-19 e ancora Gagliardi a chiamare time-out. Fase di punto a punto fino al segno in diagonale di Salkute ben assistita da Ghibaudo per il 25-21. Con Marsala che ricambia all’avversario lo stesso punteggio del parziale precedente.

In campo nelle fila di casa resta Ghibaudo a smistare i palloni per la squadra. Il set è inaugurato nelle battute iniziali dal gran punto al servizio in salto della 2003 Chiara Ghibaudo. Nello scambio successivo, sulla situazione di 2-1, è Botarelli a pareggiare. Il primo team ad uscire fuori dai blocchi è Sant’Elia: 3-6. Così Bracci si avvale del time-out. Sant’Elia allunga il divario: 5-11. Bracci in un momento di oggettiva difficoltà chiama discrezionale e opta per un doppio cambio: Orlandi e Garofalo per Moneta e Ghibaudo. Ed è proprio Garofalo, la neoentrata, a compiere il punto con una giocata elegante ad eludere il muro composto avversario: 6-11.

Marsala non ha però fatto i conti con la risolutezza di Sant’Elia che riporta il punteggio alle originarie distanze: 8-14. A metà set Bracci alterna continuamente Ghibaudo con Orlandi in cabina di regia, con la romana che chiude il set in campo. Salkute ci prova a far rientrare la Seap-Sigel Marsala (11-14), ma Ghezzi e Botarelli fanno volare le gialloblu: 15-20. Dopo un piccolo break fatto rispettare da Marsala 19-23, Sant’Elia trova i due punti utili per portare la gara al tie-break. Termina 20-25 con un fallo nella costruzione del gioco ravvisato alla Seap-Sigel Marsala Volley.

Il quinto set, l’ultimo giocato, comincia con Moneta di nuovo regolarmente sul taraflex e con Sant’Elia che preme sull’acceleratore: 0-3. Reagisce la Seap-Sigel Marsala ed arriva il -1: 2-3. Sul vantaggio di 2-6 Bracci chiede ed ottiene la sospensione tecnica. Al rientro in campo la squadra di casa ritrova le energie per rincorrere le avversarie. A terra dalla metà campo azzurra cadrà un solo pallone e Marsala effettua il controsorpasso insperato prima del cambio campo: 8-7. Un errore ospite prima e dopo Salkute con due muri vincenti spedisce Marsala sul 10-7.

Sul punteggio di 11-8, Bracci inserisce Garofalo per Bulovic. Sul 12-9 una ispirata giocata della regista Orlandi fa andare Marsala al +4. Il muro di D’Este nello scambio successivo regala il +5. Botarelli riduce le distanze: 14-10. Elisamaria Garofalo su punto in diagonale decreta il termine della partita per 15-10. Marsala dopo tre stop casalinghi e uno in trasferta la riprende al tie-break e si regala una notte stellata, nonostante la pioggia e il maltempo che sferza da diverse ore la Sicilia occidentale.

Per amore di ospitalità il primo a parlare è coach Nino Gagliardi (Assitec Volleyball Sant’Elia): “In questa mia squadra la mia opera è appena all’inizio e ho notato che c’è tanto lavoro da fare che in questo momento rappresenta la migliore medicina. Dispiace perdere al tie-break dopo essere di parecchi punti avanti, ma va dato atto che l’avversario da un punto di vista mentale si è risollevato. Il campionato è lungo e ho intravisto miglioramenti rispetto alla precedente uscita“

Il tecnico della Seap-Sigel Marsala, Marco Bracci, intercettato in zona mista dopo la vittoria odierna rilascia una breve dichiarazione: “Stasera contava la vittoria che accogliamo ovviamente con felicità. La squadra sembra assorbire i cambiamenti e tutte le direttive che le ho impartito nelle ultime settimane. Si vede questo anche dal sacrificio giornaliero che ognuna riversa in allenamento e oggi il risultato ci ha dato ragione. Oggi bene a muro e meno bene in battuta, in cui abbiamo compiuto errori su errori specie nel primo parziale“

Tabellino di gara

Seap-Sigel Marsala-Assitec Volleyball Sant’Elia: 3-2 [26/24; 21/25; 25/21; 19/25 15/10]

Seap-Sigel Marsala: Moneta 8, D’Este 2, Orlandi 3, Bulovic 8, Frigerio 13, Salkute 35, Norgini (L), Baasdam 2, Ghibaudo 1, Garofalo 1, Guarena, Spanò. Coach: Marco Bracci; vicecoach: Lucio Tomasella

Assitec Volleyball Sant’Elia: Spinello 1, Costagli 18, Hollas 6, Botarelli 10, Ghezzi 12, Cogliandro 17, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Giorgetta. ne: Polesello. Coach: Nino Gagliardi.

Spettatori: 100

Mvp: Monika Salkute