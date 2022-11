Le azzurre del Marsala Calcio tornano in campo il 4 dicembre

Il Marsala Calcio Femminile può lasciarsi alle spalle la scorsa giornata di Campionato, nel quale si era visto sconfitto dal Palermo, per fare spazio alle buone notizie di sabato scorso in cui la squadra di Valeria Anteri, ospite delle stesse rosanero per la 2ª Giornata di Coppa, chiude una gara a senso unico con 5 reti segnate e 0 reti subite, che al triplice fischio giustifica l’incontenibile emozione delle azzurre reduci di quella beffa non digerita la volta prima.

Il percorso è però ancora lungo e gli incontri che il CF Marsala dovrà affrontare durante la stagione sono parecchi. Per questo motivo le lilybetane stanno continuando a lavorare in questa direzione. Le marsalesi dovranno attendere il 4 dicembre per scendere nuovamente in campo ed ospitare il Don Bosco 2000, sfida valevole per la 4ª giornata di Campionato d’Eccellenza Regionale Femminile, che si terrà presso il Comunale Nino Lombardo Angotta alle ore 14:30.