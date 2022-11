Mazara: grossi rami cadono su una vettura in sosta

Anche Mazara del Vallo colpita dal forte vento e dalla pioggia che si sono abbattute oggi sull’isola. Si segnalano diversi cornicioni pericolanti nel centro storico mazarese, strade non particolarmente allagate ma sicuramente piene di acqua piovana che intorno alla tarda mattina è venuta giù in maniera molto copiosa.

Ma come nel resto della Provincia è stato il vento a farla da padrona. Colpiti, come spesso accade, gli alberi, alcuni dei quali hanno perduto grossi rami. In modo particolare, come ci segnala un nostro lettore, una T-roc Volkswagen regolarmente parcheggiata è stata colpita da un grosso ramo che si è staccato da un pino. Fortunatamente il guidatore non era all’interno del mezzo che ha riportato notevoli danni.