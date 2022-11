Al via le Giornate FAI per le scuole negli scavi di Lilibeo

In occasione delle Giornate FAI per le scuole, il grande evento nazionale del FAI dedicato al mondo della scuola, i Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo- Marsala propone una serie di visite distribuite in tre giornate 22-23 e 24 novembre.

L’evento si incardina nel concept che prevede la puntuale fidelizzazione dell’associazionismo culturale della Città allo scopo di trasmettere la consapevolezza ai giovani del valore dei siti archeologici, monumentali, artistici e architettonici che la civiltà romana imperiale ci ha lasciato e che sono egregiamente inseriti in un contesto paesaggistico formidabile.

L’evento prevede una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti. Scopo dell’evento è approfondire la conoscenza dei luoghi in cui si vive, stimolare l’interesse e la meraviglia attraverso la scoperta di luoghi spesso chiusi al pubblico. Educare gli studenti ad apprendere dai loro stessi compagni o da studenti di altre classi.

Gli “Apprendisti Ciceroni” sono un’opportunità per avvicinare il mondo dei Giovani all’ambiente e alla cultura del luogo e di vivere un’insolita “esperienza tra pari”.

I Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo apriranno questi siti dalle ore 9 alle 13: oggi l’area archeologica dei Niccolini (dietro il cimitero); domani il Complesso di Santa Maria della Grotta; giovedì 24 la Casa con mosaici presso il Teatro Impero e le Insulae di Capo Boeo.