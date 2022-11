Calcio a 5: il Marsala torna alla vittoria contro l’Alcamo

Torna alla vittoria il Marsala Futsal e lo fa con il sette a uno imposto allo Sporting Alcamo, nel match valido per la decima giornata del Campionato di Calcio a 5 C1. Tre punti preziosi per la formazione lilybetana che sale a quota quindici in classifica, superando proprio lo Sporting Alcamo e piazzandosi in quinta posizione.

Punti che oltre a muovere la classifica danno una buona spinta morale per i prossimi impegni. Una gara perfetta del Marsala, sceso in campo con la giusta determinazione e con un gioco corale che di certo, ha fatto la differenza. Anche cinica la formazione di casa in occasione dei primi tre goal, sfruttando al meglio gli errori dei singoli avversari.

L’eclettico portiere Morel, dello Sporting Alcamo, non in giornata di grazia, ne è stato il protagonista in negativo. Dopo un paio di sortite offensive della squadra alcamese, il Marsala schioda lo zero a zero all’ottavo minuto con Bardan, tra i migliori in campo insieme a Pizzo, il giocatore spagnolo strappa il pallone dai piedi del portiere avversario, avventuratosi in mezzo al campo e dalla distanza, lo spedisce in fondo al sacco.

Il raddoppio di Tendero arriva al sedicesimo, ancora da uno svarione del portiere avversario al limite della propria area di rigore e, dopo un palo di Bardan, si va al riposo sul due a zero. Nella ripresa, al 36° Pizzo fa il tre a zero, ancora da un errore in fase si gestione di palla di Morel. Al 38° Hernandez in diagonale batte Ilario e riaccende le speranze per i suoi.

Un minuto più tardi, Lopez salva sulla linea di porta una conclusione di Bardan e al 45° il palo nega a Tendero la gioia della doppietta ma il quattro a uno arriva al 47° con Crespo, lesto a spedire nella porta sguarnita il pallone perso dal portiere di movimento avversario. Al 50° è di Perez il cinque a uno e in fine, Pizzo al 52° e al 57° confeziona la sua tripletta personale per il sette a uno definitivo.

Sabato prossimo il campionato farà spazio alle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Marsala sarà impegnato in trasferta sul campo della VECO Palermo. Per gli azzurri, in virtù della vittoria per otto a uno nella gara di andata, il passaggio alla final four dovrebbe essere un’autentica formalità.

“Abbiamo giocato un’ottima gara e abbiamo vinto con merito – queste le parole di Bardan nel post gara – siamo scesi in campo ben concentrati e determinati a fare risultato contro un buon avversario. Adesso dobbiamo dare continuità”.

Tabellino di gara

Marsala Futsal: Ilario, Costigliola, Pellegrino, Pizzo, Crespo, Tendero,

Patti, Foderà, Perez, Bardan, Cordaro, Trotta. Allenatore Daniele

Trotta;

Sporting Alcamo: D’Asaro, Monteleone, Adamo, Lopez, Hernandez, Emmolo,

Parrino, Di Gaetano, Accardi, Morel, Butera, Rocca. Allenatore Antonio

Emmolo;

Arbitri: Colletta e Caico entrambi della sezione di Trapani;

Marcatori: 8′ Bardan (M), 16′ Tendero (M), 36′, 52′ e 57′ Pizzo (M), 18′

Hernandez (S), 47′ Crespo (M), 50′ Perez (M);

Ammoniti: 19′ Adamo (S), 22′ Foderà (M), 56′ Patti (M);

Spettatori: 300 circa