Lele Pugliese: “A Marsala Fratelli d’Italia chiede un rappresentante in giunta”

Lele Pugliese consigliere comunale eletto nelle fila del Movimento Liberi e transitato in Fratelli D’Italia, è stato tra i fondatori del circolo di Marsala del partito di Giorgia Meloni.

Sono giorni di acque agitate nella politica marsalese. Il dibattito nell’ultima seduta del consiglio comunale, presente il sindaco Massimo Grillo, è stato molto acceso toccando punti programmatici che l’amministrazione secondo anche esponenti della maggioranza, non ha risolto e in taluni casi non ha neppure affrontato.

Qual’è la posizione di Fratelli d’Italia?

“Noi siamo convinti che l’amministrazione poteva fare di meglio. Siamo componenti della maggioranza perché abbiamo assunto un impegno con gli elettori marsalesi, tuttavia ci sembra che si stia procedendo con lentezza e ci si trovi impantanati nella burocrazia, Occorre uno scatto di coraggio per dare seguito alla responsabilità politica che ci si è assunti con i marsalesi che giustamente chiedono soluzioni”.

Tutta lascia prevedere che si andrà a breve ad un rimpasto in giunta.

“Se serve noi siamo pronti. Anzi ribadisco quella che i rappresentati di Fratelli d’Italia hanno affermato nella recente riunione di maggioranza. Noi siamo il primo partito in Italia, abbiamo appena vinto in molte parti del Paese e a Marsala abbiamo raggiunto un successo elettorale che ci consente di chiedere un rappresentanza politica in giunta. Il sindaco ha detto che dopo le elezioni regionali avrebbe provveduto ad alcuni ricambi, aspettiamo”.

Voi quindi chiederete di esserci con vostri rappresentanti?

“Chiederemo un incontro al sindaco dove rappresenteremo la nostra posizione. Lo ripeto noi abbiamo tutte le carte in regola per esserci nel governo della città. Un nostro assessore politico, visti nuovi posizionamenti nazionali e regionali, potrebbe interloquire direttamente con le istanze superiori nell’interesse dei marsalesi. Tecnicamente noi non sappiamo come potrebbe essere, ma abbiamo donne e uomini pronti ad assumere l’incarico assessoriale. Magari forniremo una nostra rosa al sindaco Grillo”.

Se invece non ci fosse spazio in giunta per Fratelli d’Italia?

“Non credo che il primo cittadino non capisca che la città ha bisogno dei rappresentanti del più grande partito italiano nella sua giunta. Comunque noi abbiamo sposato un programma elettorale e ci batteremo comunque perché sia realizzato nell’interesse dei marsalesi”.