A Trapani oltre 140 verbali per cattiva raccolta rifiuti. VIDEO

Va avanti senza sosta l’attività di repressione all’abbandono di rifiuti che il Comune di Trapani, per tramite della Polizia Locale con l’ausilio degli Ispettori Ambientali, continua a porre in essere al fine di tenere il più possibile pulite le strade.

GUARDA IL VIDEO:

I dati degli ultimi mesi parlano chiaro: quasi 90 verbali da 600 euro per abbandoni in strada, oltre ai 50 da 100 euro per errato conferimento più quelli elevati a chi non raccoglie le deiezioni canine portano a circa 60 mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate dalla scorsa primavera sino ad oggi.

Importantissime le telecamere, che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tranchida ha da sempre posizionato in luoghi strategici per scovare gli indisciplinati che si ostinano a sporcare la città.

“Continua senza sosta la lotta del Comune di Trapani e degli onesti cittadini trapanesi contro quei delinquenti che creano discariche (le cui spese di bonifica superano abbondantemente il milione di Euro facendo aumentare il costo del servizio per tutta la comunità) e contro quegli incivili che come nulla fosse, gettano in strada rifiuti di ogni genere – dichiara il sindaco Tranchida -. Ringrazio la Polizia Locale e gli Ispettori Ambientali, così come quei cittadini che con le loro segnalazioni al 3296708111 o 3347997217 ci aiutano ogni giorno a tenere Trapani più pulita”.