Democrazia Partecipata 2022, a Trapani si chiamano a ‘raccolta’ i cittadini

La Giunta Municipale di Trapani guidata dal sindaco Giacomo Tranchida ha individuato le aree tematiche da sottoporre ai cittadini e sulle quali attivare azioni/interventi nell’ambito dei fondi previsti dalla “Democrazia Partecipata 2022”.

Queste le 4 aree tematiche previste e per le quali sarà possibile esprimersi:

A. Trapani è cultura

B. Trapani è affido amici a quattro zampe

C. Trapani è verde e decoro urbano

D. Trapani è spiaggia accessibile

Gli aventi diritto sono:

a) I cittadini residenti nella Città di Trapani, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) I cittadini, non residenti nella Città di Trapani che esercitano la propria attività prevalente di lavoro e studio nell’ambito del territorio comunale;

c) Gli stranieri ed apolidi domiciliati anche temporaneamente nella Città di Trapani.

Sarà possibile esprimere una sola preferenza. Non saranno accolte proposte presentate per conto di terzi, né proposte contenenti più di una opzione o relative ad aree tematiche diverse da quelle indicate dall’Amministrazione e riportate nel modulo. Si rammenta di allegare copia del documento di riconoscimento al modulo.

Le indicazioni in merito alla preferenza (accompagnate da eventuali osservazioni/suggerimenti) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27/11/2022 mediante posta elettronica indirizzata a: democrazia.partecipata@comune.trapani.it, oppure mediante consegna a mano all’ufficio protocollo o con invio a mezzo di raccomandata a/r al Comune di Trapani indicando nella busta la dicitura “DEMOCRAZIA PARTECIPATA” (in questo caso farà fede la data riportata sul timbro postale).

L’Amministrazione utilizzerà, con successivo avviso pubblico, la risorsa destinata tenendo conto delle preferenze espresse dei cui esiti sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Trapani e sulle pagine social istituzionali.

Per info cliccare QUI