PD Marsala: “A Porticella l’incuria e l’abbandono di rifiuti regnano sovrani”

Una segnalazione proviene dal Circolo del Partito Democratico di Marsala sulla situazione di degrado in Piazza Marconi, Porticella.

rifiuti Porticella 2022

“Incuria ed abbandono dei rifiuti regnano sovrani. I giardinetti con erbe ed erbacce che ostacolano perfino l’accesso alle altalene per i bimbi, peraltro in grave stato di degrado – scrivono i democratici -. Immondizia sparsa e deiezione canine dappertutto. I bagni pubblici inutilizzabili”.

Ancora una volta, verrebbe da dire. Per non parlare del parcheggio selvaggio: auto abbandonate in doppia e tripla fila fino a corso Gramsci, malgrado le aree con parcheggio a pagamento.

“Non frequenti i posteggiatori abusivi che si aggirano nell’area e spazi pubblici occupati da verificare. Tutto questo senza che una pattuglia di Polizia Municipale osi avventurarsi in questa sorta di far west”, denuncia il PD cittadino. Per quanto riguarda i rifiuti va ricordato