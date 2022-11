Marsala il sindaco ai consiglieri: “siamo in difficoltà perché mancano personale e risorse”

La seduta del consiglio comunale di Marsala del 15 novembre, presieduta da Enzo Sturiano, è stata interamente dedicata alle “interrogazioni” rivolte all’Amministrazione Grillo. Seduta che era stata rinviata alla data poi prevista, per permettere al sindaco di essere presente per rispondere alle interrogazioni dei consiglieri.

Come al solito il primo appello è stato chiamato con parecchio ritardo tanto che nel suo intervento il consigliere Pino Carnesi, ha sottolineato l’esigenza di rispettare la puntualità nell’inizio dei lavori. Dopo una breve sospensione, per consentire l’arrivo in Aula del sindaco, i lavori sono entrati nel vivo della discussione. Diversi gli argomenti sollevati dai consiglieri, che sono quasi tutti intervenuti, tanto che la seduta, è stata certamente la più “lunga” da anni a questa parte. L’hanno fatta da padrone le interrogazioni relative alla situazione dei settori e servizi di competenza comunale, con particolare riferimento ad illuminazione e impianti semaforici; lavori stradali e vie dissestate; cura del verde pubblico; pulizia e decoro urbano; Ospedale e carenza di sanitari; situazione Stagnone; finanziamenti Pnrr; cura del Cimitero; impiantistica sportiva; programmazione turistica e stagione teatrale. Insomma si è parlato di tutto. Tanto che un consigliere ci diceva che forse sarebbe stato più opportuno che il sindaco rispondesse di volta in volta per iscritto alle singole interrogazioni, invece di procedere una tantum ad interventi in aula.

Agli interrogativi posti hanno fornito chiarimenti gli assessori presenti in Aula: Giacomo Tumbarello, Michele Milazzo, Arturo Galfano, Giuseppe D’Alessandro, Valentina Piraino ognuno per le competenze delle proprie deleghe. Poi naturalmente anche il sindaco Massimo Grillo. In sintesi l’Amministrazione ha giustificato taluni problemi che presenta la città e che sono stati sollevati dai consiglieri, con la carenza di personale e di risorse, parlando anche di sforzi per riorganizzare e mettere ordine alla macchina amministrativa. “Malgrado questo – come ha evidenziato Grillo nel suo intervento conclusivo – abbiamo raggiunto molti risultati, a cominciare dalla intercettazione di fondi Pnrr per un importo di quasi 27 milioni di euro, con tanta progettualità in corso ed in cantiere. Confido nella collaborazione e nel contributo di tutti i consiglieri”.

Nel corso della seduta il dibattito ha inevitabilmente toccato anche temi politici, visto che il sindaco da tempo ha annunciato che avrebbe provveduto alla rimodulazione della sua giunta dopo le elezioni regionali. Secondo quanto informalmente si è appreso, Grillo potrebbe procedere ad alcuni cambi la prossima settimana. Tra gli argomenti toccati durante i lavori d’aula è stato rilevante la questione legata all’ente Marsala Schola, del quale comunque parliamo in altra parte del giornale.