Aggredito a Torino collaboratore di giustizia, ex capo della “Stidda” di Marsala

L’hanno aggredito perchè ha denunciato: è successo a Torino nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorso, quando un uomo è stato picchiato con una spranga, per vendetta. La vicenda è collegata ad un blitz della Guardia di Finanza contro un grosso giro di usura e estorsione in una piazza torinese. Tassi usurai, quelli praticati, fino al 240% annuo.

Dall’operazione e dalle precedenti indagini di Fiamme Gialle e DdA, è scaturita un’ordinanza di custodia cautelare contro otto persone, tra le quali Carlo Zichittella, 70 anni, già condannato per associazione mafiosa, divenuto capo della “Stidda” di Marsala, mentre era in Piemonte, e coinvolto nella “Guerra di Marsala” del 1992. Zichittella poi divenne collaboratore di giustizia e fu ascoltato nei processi per la strage di via D’Amelio e in quello contro Matteo Messina Denaro.

Non è stato quindi difficile risalire a Zichittella come uno di quelli che “ha parlato”.