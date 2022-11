Un anno senza Riccardo Rallo, a Marsala è vivo nei ricordi di tutti

E’ trascorso un anno dalla tragica scomparsa di Riccardo Rallo, noto barman marsalese che ha perso la vita il 15 novembre 2021, sulla Strada Statale 115 Mazara-Marsala.

Non è passato giorno, da allora, che amici, conoscenti, familiari, non lo ricordano vivamente con grandi messaggi di dolore e di affetto, sui Social.

Lo chiamavano “Kipling” perchè da giovane aveva lavorato in un negozio che vendeva le tipiche borse; negli ultimi anni ha lavorato in diversi bar della Città. E quando ha perso la vita una notte tra il 14 e il 15 novembre di un anno fa, tornava proprio da lavorare.

La corsa di Riccardo si è arrestata in una scarpata, di colpo. Ma è ancora vivo nei ricordi di tutti.

Per questo gli amici hanno dedicato, oggi, una serata in suo omaggio, in un noto locale di Piazza del Popolo. Qui verranno vendute – per beneficienza – felpe e magliette con il logo che Riccardo voleva realizzare per sè. Un logo tutto suo, personalizzato.