Stadio di Trapani, scoperta una lapide in memoria di Giacomo Basciano

Si è svolta presso lo Stadio polisportivo Provinciale di Trapani la cerimonia di scopertura della lapide con la dedica alla memoria del “Cavaliere Giacomo Basciano”. Erano presenti la sindaca di Erice Daniela Toscano e gli assessori Andreana Patti e Rosalia D’Alì per il Comune di Trapani, e numerose altre Autorità civili, militari e religiose , nonché i rappresentanti del CONI di Trapani e i presidenti della LND della FIGC regionale e provinciale, oltre che i figli del cavaliere Basciano e tutti gli altri suoi familiari.

Il commissario del Libero Consorzio Raimondo Cerami ha rivolto un vivo ringraziamento a Ubaldo Augugliaro, rappresentante del Comitato promotore che aveva richiesto l’intitolazione dell’impianto sportivo di proprietà del LCC di Trapani a nome del Cavaliere Giacomo Basciano per il lodevole impegno civico e sportivo comprovato dai prestigiosi riconoscimenti ufficiali ricevuti e per l’importante ruolo dallo stesso ricoperto nella tenace promozione per la realizzazione dello Stadio Provinciale di cui fu Direttore sin dal momento dell’inaugurazione (30.10.1960) e fino alla sua dipartita (1988). Tale proposta è stata poi in parte accolta favorevolmente dal Libero Consorzio di Trapani che, dopo un’attenta e scrupolosa istruttoria condotta dal Servizio Sport , ha provveduto con decreto Commissariale n. 44 del 30 maggio 2022 a confermare la denominazione dell’impianto sportivo come “Stadio Provinciale” e ad approvare la dedica alla memoria di Giacomo Basciano. Tenuto conto che lo scorso 31 ottobre vi è stata la ricorrenza dell’anniversario della scomparsa del Cavaliere Basciano, il commissario Cerami, di concerto con il Comitato promotore, ha ritenuto di organizzare in data odierna la cerimonia della scopertura di una lapide di marmo con la dedica al Cavaliere presso lo Stadio Provinciale a imperitura memoria dell’uomo e dello sportivo Giacomo Basciano.