Nuova vittoria per la Pallamano Marsala nel Campionato B Drago

Altra vittoria per la ASD Pallamano Marsala che, nella quarta di Campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile sul parquet del Palazzetto dello Sport di Marsala, conquista 2 punti pesanti battendo il PGS Villaurea Palermo, un avversario potente dal punto di vista fisico e con tanta esperienza in più.

Nonostante la mancanza di Luca Rallo, assente per l’infortunio subito alla prima di campionato contro lo Scicli, la Pallamano Marsala è stata sempre in vantaggio per tutti i 60 minuti di gioco e grazie all’apporto di tutti i suoi giocatori in campo non ha dato punti di riferimento al Villaurea riuscendo ad essere efficace da tutte le posizioni, mettendo in campo una buona difesa e chiudendo il match con il punteggio finale di 35-28.

Il pubblico presente al Palazzetto dello Sport ha sostenuto la squadra di casa calorosamente, godendo di una bella Pallamano, dove non sono mancati goal spettacolari e parate importanti.

La prestazione della giovane formazione Marsalese non può che soddisfare il Tecnico Tumbarello pronto già da lunedì a lavorare con la squadra per la prossima partita di mercoledì 16 novembre contro l’AS Impianti Aetna Mascalucia, sempre sul campo del Palazzetto dello Sport di Marsalaa alle ore 20.

Tabellini di gara: ASD Pallamano Marsala: La Commare Giacomo, Campisi Manuel (3), Randazzo Andrea (2), Bottari Piermario, Bondici Simone, Nasso Davide, Di Giovanni S. Valerio (13), Culicchia Giovanni, Inguì Federico, Rallo Stefano (6), Rallo Luca, Di Giovanni Vito (4), Torrente Salvatore (7), Barraco Giovanni, Parrinello Vincenzo.

PGS Villaurea Palermo: Scaduto Michele (2), Gargano Angelo (2), Restivo Gioacchino (2), Di Domenico Giacomo Marco (1), D’Arpa Giuseppe (8), Savona Francesco (2), Cottone Marcello (3), Cipri Giorgio, Lentini Giuseppe, Priolo Giovanni (5), Marino Filippo, Namio Mario, Schiera Giuseppe (3), Discrede Lucio Vito, Costa Umberto, Bajona Giuseppe