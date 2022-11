C1: Il Marsala Futsal perde 2 a 1 contro il Palermo

Alla 9ª giornata di Campionato di C1 arriva la quarta sconfitta per il Marsala Futsal sul campo del Palermo Calcio a 5. La formazione rosa-nero si impone due a uno con la zampata vicente, all’ultimo secondo, di Darrica.

Niente da fare per i lilibetani che oltre alla sconfitta, decisamente

meritata, viste le innumerevoli occasioni collezionate dalla formazione

di casa e sventate dall’ottimo Mirko Ilario tra i pali, ‘rimediano’ una prestazione

resta negativa. A schiodare lo zero a zero è il Marsala con Pizzo che nei primi minuti dell’incontro sigla l’uno a zero.

Qualche occasione degli azzurri e ben quattro interventi provvidenziali di Ilario che hanno evitato il goal del pareggio e si va al riposo sullo zero a uno. Nella ripresa il Palermo di Mister Lo Piccolo scende in campo molto ben determinato e trova in avvio il pareggio con Sgarlata. Sull’uno a uno il Marsala sembra creare ma appare sterile in avanti e il Palermo in ripartenza, in almeno cinque occasioni sbatte sull’ottimo Ilario, in splendida giornata di grazia.

Il Marsala sul finale, in un paio di occasioni va vicino al goal del vantaggio, con Bardan e Tendero che provano i riflessi di D’antoni tra i pali ma il risultato non cambia. A una manciata di secondi dal termine Davì va via sull’out di destra e Daricca che segue l’azione e si fa trovare pronto per la stoccata vincente dal cuore dell’area di rigore sigla il goal del definitivo due a uno.

Un Marsala che da questa sconfitta ne esce ampiamente ridimensionato per le ambizioni campionato, dopo qualche barlume di speranza riaccesa dalla vittoria ai quarti di finale di Coppa e contro il Palermo 89ers in campionato. I punti in classifica restano dodici e sabato prossimo a Marsala arriverà lo Sporting Alcomo che è a quota quattordici e, al momento, in grande forma che ha bloccato sul pari la capolista Mazara.