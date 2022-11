Pallamano: Il Giovinetto Petrosino centra la terza vittoria consecutiva

Dopo una partenza stentata, la Puleo Il Giovinetto Petrosino, ingrana la marcia e centra la terza vittoria consecutiva contro l’Aretusea.

Dopo la vittoria sul Ragusa, Il Giovinetto si è preparato al match disputatosi al Palasport di Petrosino con una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi.

Kljajic deve schierare in campo una formazione priva di Pantaleo e Lo Cicero e poco rodata, ma Nicolas Vinci e compagni ci credono e pur non esprimendo un gioco corale, contengono le incursioni dei siracusani per tutto il primo tempo e chiudono la prima frazione sul 17/15.

Nel secondo tempo, Asimionesei rende la vita sempre più difficile al giovanissimo bomber Yatawarage, Adamo e Bagatolli vanno in doppia cifra, mentre Bach tira le fila del gioco, e la PULEO comincia a staccarsi dagli Aretusei arrivando fino al + 5, ma gli uomini di Izzi, come sempre lottano fino alla fine, allentamento la presa solo dopo l’uscita per somma di esclusioni di Lorenzo Santoro, e finalmente il Palazzetto può esplodere di gioia per la vittoria dei petrosileni sul 35-29.

Una partita bella, intensa dal punto di vista agonistico, giocata con grande cuore da entrambe le squadre, tante esclusioni su entrambe le formazioni ma corretta, tra due formazioni che in Sicilia stanno esprimendo tantissimi giovani di qualità.

Nota sempre più bella, un grande pubblico che di partita in partita si appassiona sempre di più e cresce, una vera forza per la squadra e un grande sostegno per la società.

Ora c’è un turno di riposo che dovrà servire per ricaricare le batterie in vista della prossima difficile sfida, ancora in casa, contro Enna.