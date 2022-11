Marsala: Premio Speciale 91025 a Mogavero

Manca una settimana all’ottava edizione del ‘Premio 91025 – il Premio della Città di Marsala’, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, e dedicato a tutte quelle “eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica e culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Marsala.

Quest’anno il Premio Speciale 91025 verrà consegnato a Monsignor Domenico Mogavero, per 15 anni alla guida della Diocesi di Mazara del Vallo, voce sempre forte ed autorevole di chi non ha voce e volto di una Chiesa che non ha mai tradito se stessa.

L’Associazione ‘Ciuri’ dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio e nel 2018 ha dato vita al Premio Speciale, conferendolo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; nel 2019 lo conferì all’82° Centro Combat/SAR dell’Aeronautica Militare e nel 2021 al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Nel 2020 la ‘SPECIAL EDITION’ del “Premio 91025” ha visto premiare dall’Associazione ‘Ciuri’ gli operatori sanitari e quelli del 118 dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala impegnati nel lungo momento di estrema emergenza vissuta dall’intero paese e dalla città di Marsala a causa del Covid-19.

Altri sei i premiati appartenenti al mondo della cultura e dell’arte, dell’imprenditoria e dell’associazionismo, la cui identità verrà svelata domenica 20 novembre a partire dalle ore 17.30.

Presenteranno l’evento Ninny Bornice e Jana Cardinale.