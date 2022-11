L’Handball Erice batte le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol

Partita perfetta per l’Handball Erice, che, al PalaCardella, ha sconfitto le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol con il risultato finale di 31 a 22. Gara egregia per la formazione ericina, che ha messo in campo la migliore prestazione della stagione. Dopo una prima fase di gioco equilibrata, Erice ha avuto un eccellente impatto dopo la pausa lunga, allungando con decisione nel risultato. Ottima la prova in ambe due le fasi di gioco. Una prova corale dell’Handball Erice, che ha trovato in Storozhuk e Mrkikj le migliori realizzatrici, autrici rispettivamente di sette e nove reti. Sicurezza è stata trasmessa dalla difesa, guidata dall’eccellente Masson tra i pali.

PRIMO TEMPO: Avvio di match con difficoltà, in particolar modo in attacco per Erice, che non riesce ad andare a conclusione (9’1-4). È dalla difesa, però, che la formazione di casa è ripartita, con Mrkikj che ha pareggiato le ostilità (18’ 5-5). Storozhuk ha firmato il primo vantaggio ericino che ha costretto coach Nossing al time-out (21’ 7-6). Il finale del primo tempo è assai intenso con i cambi di vantaggio. Nelle ultime battute, però, Erice ha trovato il massimo vantaggio momentaneo, con la rete del portiere Masson, che ha chiuso la prima frazione sul 12 a 10.

SECONDO TEMPO: Nel secondo tempo Erice cambia subito marcia, avendo un impatto importante dopo la pausa lunga (34’ 16-11). La prestazione in campo in ambe due le fasi del gioco è determinate per le ericine, che, con Basolu si portano avanti sul 23-15 (48’). Brixen Sudtirol non riesce più a rientrare nel match, mentre Erice è brava a gestire (54’ 28-19). Nel finale coach Kokuca allarga le rotazioni e l’Handball Erice vince con il risultato finale di 31 a 22.

IL TABELLINO:

Ac Life Style Erice vs Brixen Sudtirol 31-22

Parziali: (12-10; 31-22).

Ac Life Style Erice: Masson (p) 1, Tarbuch 3, Mrkikj 9, Benincasa, Losio, Storozhuk 7, Landri, Rueda 3, Cozzi, Podariu, Bernabei 1, Iacovello (p), Basolu 5, Ravasz 1, Gorbatsjova 1.

Allenatore: Filiberto Kokuca.

Brixen Sudtirol: Muratovic 8, Hilber, Pruenster (p), Di Pietro 5, Vegni 4, Put 3, Habicher 1, Babbo 1, Luchin (p), Rabanser, Kiesenhofer, Sozio, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Alex Passeri e Stefano Rinaldi.