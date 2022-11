Si parla di PNRR nel convegno di BPER Banca a Marsala

“Il PNRR: opportunità, procedure ed adempimenti per imprese, professionisti ed intermediari finanziari” è un convegno che si terrà alle Cantine Pellegrino di Marsala, in via del Fante, martedì 15 novembre dalle ore 17. Dopo i saluti di Giuseppe La Boria, direttore territoriale Calabria e Sicilia – BPER Banca, interverranno, sui vari argomenti relativi alle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul ruolo del professionista ‘a caccia’ di investimenti, Giuseppe Brugellis, Nunzio Staropoli (Mercato Imprese BPER Banca), i commercialisti Francesco Peloso, Nicola Parrinello e Sergio Giancalone.

E’ indubbio che Il contesto socioeconomico Siciliano e Calabrese e del Mezzogiorno tutto è notoriamente caratterizzato da debolezze che frenano le principali leve di sviluppo ed hanno accentuato il divario economico con il resto del paese, alimentando la meglio nota “questione Mezzogiorno”, ragion per cui diventa e sarà cruciale sfruttare le opportunità e le potenzialità del PNRR per il nostro territorio, articolato in ogni missione, laddove comunque la transizione ed innovazione digitale, transizione ecologica ed inclusione sociale e riequilibrio territoriale costituiscono la naturale declinazione del piano, senza escludere obiettivi che il tale contesto possiamo definire come trasversali, ma che necessitano di un contributo fattivo da parte di tutti gli operatori economici.

La dotazione finanziaria del piano e le varie misure possano contribuire non solo alla ripresa, ma contribuire alla riduzione del divario Nord/Sud ed alla stabilizzazione. Un ruolo fondamentale lo svolgeranno le istituzioni, la PA in genere e quindi le Regioni. Il Gruppo BPER, BPer Banca e la Direzione Territoriale Calabria e Sicilia, sostiene il piano di rilancio formulato dal Governo Italiano per accedere ai fondi del recovery plan, stanziati nell’ambito del programma Next Generation EU, con l’intento di divenire un punto di riferimento, ovvero fare da collante e giocare un ruolo chiave, tra professionisti, imprenditori, imprese, pubblica amministrazione ed associazioni di categoria accelleratori, per supportare i diversi progetti di sviluppo nell’ambito delle missioni chiave definite dal PNRR.