Droga a Valderice, 28enne arrestato per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni per il reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione del territorio in orario serale, hanno sottoposto a controllo il 28enne valdericino ed un coetaneo, che si trovava con lui, nei pressi della Pineta comunale.

All’esito della perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish suddiviso in dosi. La perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio del ragazzo dove sono stati rinvenuti altri 24 grammi della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La droga è stata posta sotto sequestro, il ragazzo arrestato per spaccio mentre il giovane che era in sua compagnia è stato segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore non terapeutico in quanto trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente acquistata poco prima dall’arrestato.

A seguito dell’udienza di convalida il 28enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Valderice.