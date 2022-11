Ai Musei di Lilibeo incontro con l’autore Tommaso Di Dio

“Memoria di dopodomani. Scrivere, dimenticare, raccontare” è il nuovo incontro della rassegna “Conversazioni ai Musei di Baglio Anselmi”, promossa dai Musei di Baglio Anselmi e Parco di Lilibeo in collaborazione con l’Associazione 38° Parallelo.

Il 15 novembre, dalle ore 17.30. sarà dedicato alla presentazione dell’ultimo libro dell’autore Tommaso Di Dio “Nove lame azzurre fiammeggianti”. L’autore dialogherà con Marco Marino, editor per la casa editrice Il Saggiatore.

Ha collaborato con testate nazionali come «Il Messaggero» e periodici come il magazine dell’Enciclopedia Treccani, «Atlante», e la rivista «Enciclopedia italiana». Cosa dicono di noi le parole del passato? E quanta verità tradiscono le immagini che ci ritraggono? In questo libro sono raccolte in ordine cronologico, dal 2009 al 2020, tutte le poesie pubblicate dall’autore in plaquette d’arte e ormai quasi del tutto introvabili. A queste, si aggiunge una scelta di poesie inedite che formano la preistoria di un esordio, in uno scavo dei presupposti necessari ad un destino di scrittura.