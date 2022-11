La Marsala Gym Lab ottiene tanti podi “Silver”

Weekend intenso di gare per l’Asd Marsala Gym Lab che sabato scorso a Spatafora ha disputato la Terza Prova del Campionato Regionale Individuale Silver con il livello LC e domenica presso il CUS di Messina la Terza Prova del Campionato Individuale Silver con il livello LA3.

Nella prova di sabato per il livello Silver LC: 1° posizione per Erica Lamia, classe 2005, 3ª posizione per Alessia Bernardone, classe 2011, 3ª Martina Casano, classe 2008, 4° posto per Clara Angi classe 2008, 9ª Viola Nizza, classe 2010. Nel livello LA3: 1° posto per Maria Lombardo, classe 2010; 1°ª classificata Greta Pulizzi, classe 2009; 2° posto per Giorgia Pugliese, classe 2008; 2ª Luana Errera, classe 2007, 3ª Laura Figlioli, classe 2013; 4ª Diana Siragusa, classe 2011, 5ª classificata Laura Marrone, classe 2011, 6° posto Alice Denaro, classe 2011.